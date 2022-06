Flavio Insinna al Centro Paraplegici di Ostia: ‘Ci si salva se si va avanti se si agisce insieme’ (Di venerdì 24 giugno 2022) Un ospite d’eccezione ha visitato il Centro Paraplegici di Ostia “Gennaro Di Rosa”, che ha da poco celebrato il suo 65esimo anniversario di attività. L’attore e conduttore Flavio Insinna ha incontrato i pazienti e gli operatori del CPO, ricevendo una calorosa accoglienza. L’attore romano ha interpretato, nel film “A Muso Duro”, il Professore Antonio Maglio, medico INAIL e attivista italiano, pioniere dello sport terapia e noto per la sua promozione dei Giochi Paralimpici. Dottore nel film, figlio di medico nella realtà Figlio di un medico, da sempre molto vicino alle problematiche di questo specifico settore, Insinna ha posto l’accento sul concetto di stare insieme, di combattere fianco a fianco per il diritto alla cura dell’individuo. “Il concetto fondamentale è che tante cose sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Un ospite d’eccezione ha visitato ildi“Gennaro Di Rosa”, che ha da poco celebrato il suo 65esimo anniversario di attività. L’attore e conduttoreha incontrato i pazienti e gli operatori del CPO, ricevendo una calorosa accoglienza. L’attore romano ha interpretato, nel film “A Muso Duro”, il Professore Antonio Maglio, medico INAIL e attivista italiano, pioniere dello sport terapia e noto per la sua promozione dei Giochi Paralimpici. Dottore nel film, figlio di medico nella realtà Figlio di un medico, da sempre molto vicino alle problematiche di questo specifico settore,ha posto l’accento sul concetto di stare insieme, di combattere fianco a fianco per il diritto alla cura dell’individuo. “Il concetto fondamentale è che tante cose sono ...

