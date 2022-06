Fiumicino, Tari ridotta del 50% causa Covid: ecco a chi va lo sconto (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno sconto del 50% sull’importo della Tari a tutte quelle utenze non domestiche che hanno avuto problemi economici a causa della pandemia dovuta al Covid. Questo è quanto deciso dal Comune di Fiumicino, che spiega i motivi della delibera appena approvata. “Come avevamo già previsto nel 2021 la riduzione sulla Tari per le utenze non domestiche che avevano avuto difficoltà legate alla pandemia da coronavirus, con una delibera approvata ieri in Consiglio comunale abbiamo stabilito di estendere anche per il 2022 questa possibilità, utilizzando le risorse non utilizzate a tal fine nello scorso anno”, dichiarano la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi e il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi. Come richiedere la riduzione “Pertanto – proseguono – le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Unodel 50% sull’importo dellaa tutte quelle utenze non domestiche che hanno avuto problemi economici adella pandemia dovuta al. Questo è quanto deciso dal Comune di, che spiega i motivi della delibera appena approvata. “Come avevamo già previsto nel 2021 la riduzione sullaper le utenze non domestiche che avevano avuto difficoltà legate alla pandemia da coronavirus, con una delibera approvata ieri in Consiglio comunale abbiamo stabilito di estendere anche per il 2022 questa possibilità, utilizzando le risorse non utilizzate a tal fine nello scorso anno”, dichiarano la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi e il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi. Come richiedere la riduzione “Pertanto – proseguono – le ...

