Fiorentina, sostituto Torreira: in cima alla lista dei desideri un centrocampista della Juventus (Di venerdì 24 giugno 2022) I dirigenti della Fiorentina stanno sondando il terreno per un centrocampista della Juventus che andrebbe a sostituire Lucas Torreira, non riscattato dall’Arsenal. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Fiorentina prepara il terreno per la prossima stagione. I Viola, dopo cinque anni di assenza, torneranno a disputare le competizioni europee: grazie al settimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) I dirigentistanno sondando il terreno per unche andrebbe a sostituire Lucas, non riscattato dall’Arsenal. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laprepara il terreno per la prossima stagione. I Viola, dopo cinque anni di assenza, torneranno a disputare le competizioni europee: grazie al settimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

zazoomblog : Fiorentina per il centrocampo in arrivo Mandragora: sarà lui il sostituto di Torreira - #Fiorentina #centrocampo… - infoitsport : Fiorentina, per il centrocampo in arrivo Mandragora: sarà lui il sostituto di Torreira - sportface2016 : #Fiorentina, per il centrocampo arriva #Mandragora: sarà lui il sostituto di Torreira - Mustafa_Msimier : @pasqlaragione Ottimo il francese, spero che arrivi il sostituto di Renato, Pioli lo conosceva bene quando era con la Fiorentina. - DarkEmperor98 : PINAMONTI Torino: possibile sostituto di Belotti ?? Fiorentina: chiuso da Cabral e dal molto probabile arrivo di… -