Fiorentina, fatta per Jovic: dalla Spagna sono sicuri. I dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) dalla Spagna sono certi che la Fiorentina abbia chiuso per l'arrivo di Jovic dal Real Madrid sulla base di un prestito secco La Fiorentina avrebbe chiuso per Jovic. Questo quanto riportato dalla Spagna e più precisamente dal Chiringuito. L'attaccante del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito secco senza la possibilità del diritto di riscatto per la Viola. Questi i dettagli dell'affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

