Fiat Professional | nuovo Scudo ed E-Scudo approdano in Brasile

TORINO (ITALPRESS) – Fiat, con oltre 10 anni di leadership in Brasile, grazie ai best seller Ducato e Fiorino, e con l'indiscussa leadership di mercato raggiunta con l'auto più venduta in assoluto (sia per le vetture che per i veicoli commerciali, ndr) grazie a Strada, ha compiuto un ulteriore passo verso il suo consolidamento nel mercato sudamericano con l'arrivo del nuovo Scudo. Da oggi, infatti, è stata lanciata una nuova offerta nel segmento D dei veicoli commerciali leggeri con il nuovo Scudo, che in Brasile sarà venduto sotto il marchio Fiat. Il nuovo Scudo è dotato di un motore elettrico o di un propulsore diesel di ultima generazione.

