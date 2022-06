Fiamme alla villetta di Aquino | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di venerdì 24 giugno 2022) MONREALE – Si è verificato nella tarda serata di ieri un incendio all’interno delladi. A prenderesoprattutto le sterpaglie presenti all’interno della. Ma assieme a loro vari tipi di rifiuti. La, da tanto tempo, è divenuta una discarica abusiva. Il luogo, al centro della frazione monrealese, a pochi metri dchiesa, destinato alle passeggiate con i bambini, con un anfiteatro che potrebbe essere utilizzato per svolgere vari tipi di attività aggregative, è invece un’area abbandonata dalle istituzioni. Le aiuole sono invase dall’erba alta e, data la diffusa mancanza di senso civico e l’assenza di controlli adeguati, sono state trasformate in punto di raccolta di ogni genere di rifiuti. Le sporadiche operazioni condotte dagli agenti del ...

Pubblicità

StampaNovara : Incendio ad Arona, in fiamme un ufficio vicino alla stazione ferroviaria - MonicaCurino1 : Arona: fiamme da un ufficio vicino alla stazione - mbackeetw : Brezze e invocazioni di venerdì “Possa questo giorno sacro portare pace e serenità a noi e alla nostra famiglia.… - Luigi80451470 : RT @GiancarloDeRisi: Giggino se ne va e fonda un altro #partito. #ConteGiuseppi fa fuoco e fiamme, ma alla fine accetta di inviare altre #a… - BurgisRic : RT @universo407: @Drittorovescio_ @paola_demicheli Qui bisogna andare alla base di questi aumenti, perché non è possibile apprifittarsi di… -

RomaToday

... questi i due ulteriori asset di polizia economico finanziaria su cui leGialle del Comando ... nonché anche graziestretta sinergia ed allo scambio informativo con l'I. N. P. S. La ...... per poi tratteggiare le nuove sfide operative che si stanno profilando, anche per leGialle ...del Pnrr e nel presidio dei mercati dei beni e dei capitali dalle perturbazioni conseguenti... Incendio alla Pisana, fiamme e fumo minacciano le case. Evacuate alcune palazzine E' successo ancora, a una settimana di distanza dai primi episodi. Era infatti la notte tra giovedì e venerdì scorso quando due auto erano state distrutte dalle fiamme tra le vie Ancona-Firenze. Ora è ...La colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme si poteva notare a grande distanza ma fortunatamente in pochi minuti l’incendio è stato domato. Gli operai e gli autotrasportatori sono rimasti illesi.