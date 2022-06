Fedez e Chiara Ferragni incontrano Silvio Berlusconi al ristorante (VIDEO)

Pubblicità

Novella_2000 : Fedez e Chiara incontrano Silvio Berlusconi al ristorante, lui ironizza: 'Sono più famoso di voi' (VIDEO) - acessij93 : @LadySgrazia L'altro giorno scrivevo che gli da fastidio tutto, ma a quanto vedo, gli danno fastidio anche TUTTI. C… - fanpage : “Più famoso di voi ci sono solo io” Un video immortala Chiara Ferragni e Fedez a cena in un ristorante di Milano e… - zazoomblog : “Ve lo devo dire”. Silvio Berlusconi incontra Chiara Ferragni e Fedez. E si è saputo tutto - #dire”. #Silvio… - MarinaMaggio3 : RT @_mariells: MA FEDEZ CHIARA FERRAGNI RKOMI E PAOLA DI BENEDETTO INSIEME CHE BELLINI CHE SONO MAMMA MIA -

Fortementein.com

I Ferragnez hanno incontrato Berlusconi per caso in un ristorante e il Cavaliere ha avuto una conversazione con loro: ecco cosa si sono detti. Qualche sera fa,Ferragni ehanno incontrato l'ex premier in un ristorante . La coppia, prima di proseguire la serata, si è fermata al tavolo di Berlusconi e tra loro c'è stato uno scambio di parole e di ...Ecco gli scatti diFerragni In effetti, allegato alle foto l'imprenditrice scrive su ... A commentare c'è ancheche ironicamente afferma: ' Pov: io che cado dalle scale '. Nonostante tutto ... Chiara Ferragni, incredibile alla fine è stata sbattuta fuori. Fedez imbarazzato In queste ore è stato diffuso un video in cui possiamo vedere Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante. Nel video pubblicato dalla pagina Instagram 361magazine li vediamo ridere e scherzare insieme a ...Un'ulteriore testimonianza del legame tra i due artisti e la città. Basti ricordare che Fedez è stato insignito dell'Ambrogino d'oro insieme alla moglie Chiara Ferragni nel 2020 per l'impegno ...