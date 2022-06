Fdi, Corrotti: questionario disabili offensivo per famiglie (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Anziché chiedere alle famiglie con a carico persone con disabilità “da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare?” sarebbe oggi più giusto chiedere “quanto ti vergogni dell’attuale amministrazione regionale?”, lasciando magari la stessa specifica nella quale uno significa poco, due moderatamente, tre parecchio e quattro molto.” “Sono certa che sarebbero molte le risposte con il numero più alto: è infatti offensivo per le tante famiglie che hanno visto recapitarsi il questionario collegato alla delibera di giunta regionale 341 compilare tale modulo per ottenere il sostegno economico per disabilità in famiglia”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Anziché chiedere allecon a carico persone contà “da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare?” sarebbe oggi più giusto chiedere “quanto ti vergogni dell’attuale amministrazione regionale?”, lasciando magari la stessa specifica nella quale uno significa poco, due moderatamente, tre parecchio e quattro molto.” “Sono certa che sarebbero molte le risposte con il numero più alto: è infattiper le tanteche hanno visto recapitarsi ilcollegato alla delibera di giunta regionale 341 compilare tale modulo per ottenere il sostegno economico pertà in famiglia”. Così in una nota Laura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. (Agenzia Dire)

