Fatti un giro | Calenda scatenato | asfalta Di Maio con 4 parole in tv

Carlo Calenda anche questa volta non le manda a dire. Il leader di Azione ai microfoni di Tagadà, il talk show di La7, manda un messaggio chiaro a Luigi Di Maio. Dopo la fuoriuscita di Gigino dal Movimenti Cinque Stelle si è aperta di fatto la corsa al centro. E tra i cavalli in pista ci sarebbe proprio lo stesso Di Maio che vorrebbe far sterzare il suo "Insieme per il futuro" proprio verso posizioni moderate, più aderenti alla linea del governo Draghi e soprattutto verso lo spazio che pian piano si sta creando al centro. Ma Calenda che di politica ne sa certamente più di Di Maio ha voluto mettere subito le cose in chiaro: "Ha fatto tanti disastri, ha preteso anche due ministeri, ora che facesse un giro fuori dalla politica", ha affermato il leader di Azione.

