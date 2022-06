F1 | Alfa Romeo festeggia 112 anni di storia con la sfilata di Valtteri Bottas a Milano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giornata importante per l’, chei 112didel marchio. Era infatti il 1910 quando aveniva depositato il marchio della Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. E proprio la città meneghina è stata la passerella delladella monoposto della Scuderia di F1, conprotagonista: partendo da piazza Duomo, sono state toccate diverse tappe iconiche, come piazza San Babila, Porta Nuova, stazione centrale, il quartiere City Life, per poi terminare a Gattamelata, dove si trovava il Portello, ovvero il primo sito produttivo del marchio ed attuale sede del nuovo Flagship store della casa automobilistica simbolo di passione, eleganza e performance all’insegna del Made in Italy. ...

Pubblicità

stella_branca : RT @AlfaRomeoIT: Nessuno spazio alla monotonia: la nuova Tonale Hybrid è l’inizio di una nuova era per #AlfaRomeo. Scoprila in dettaglio ht… - sportface2016 : #F1, #AlfaRomeo festeggia i 112 anni con la sfilata di #Bottas a #Milano sulla monoposto - Motorsport_IT : #F1 | #AlfaRomeo sveglia Milano girando con #Bottas @alfaromeoorlen | #Formula1 | #F12022 - ClubAlfaIt : #AlfaRomeo: le future auto sportive saranno delle vere e proprie supercar #NuoviModelliAlfaRomeo - Autoingros : Oggi 24 Giugno #sangiovannibattista, Santo Patrono di Torino, anche la nostra sede torinese di Corso Rosselli 181 è… -

È il giorno in cui è stata fondata a Milano, nel 1910 Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, società che è diventata poi l'che noi tutti conosciamo e che, negli anni, ha conquistato il ...Dovremmo chiederlo a Valtteri Bottas che, questa mattina, ha avuto l'onore di farlo a bordo della sua: un modo originale per il Biscione di per celebrare i 112 anni dalla fondazione del ...Alfa Romeo: in futuro nella sua gamma non ci saranno solo SUV e crossover ma ci sarà spazio anche per delle vere e proprie supercar ...Alfa Romeo spegne 112 candeline. Per festeggiare l’anniversario, oltre all’ultimo weekend di giugno che chiama a raccolta gli alfisti di tutto il mondo per due giornate all’insegna di eventi, il ...