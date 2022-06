Europei U19, Francia - Italia 4 - 1: Volpato non basta, Nunziata chiude 2° (Di venerdì 24 giugno 2022) Dunajská Streda (Slovacchia) - L'Italia Under 19 non riesce nell'intento di strappare il primo posto nel girone ai pari età della Francia e si qualifica per la semifinale del Campionato Europeo di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022) Dunajská Streda (Slovacchia) - L'Under 19 non riesce nell'intento di strappare il primo posto nel girone ai pari età dellae si qualifica per la semifinale del Campionato Europeo di ...

