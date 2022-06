Esselunga, buoni benzina: come averli, come funziona e in quali città è attiva la promozione del supermercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Esselunga, buoni benzina: la catena di supermercati ha previsto una promozione molto utile per i suoi clienti in questi che sono tempi no semplici sul piano economico. Di fronte all’aumento dei prezzi anche sul cibo, ecco un’interessante iniziativa, anche di marketing. Esselunga, buoni benzina: come averli e come funziona La catena di supermercati Esselunga ha ideato una promozione per i propri clienti: buoni sconti per fare rifornimento di benzina e visti i tempi non semplice risulta essere una buona occasione per chi già spende mei supermercati Esselunga o per chi deciderà di farlo. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022): la catena di supermercati ha previsto unamolto utile per i suoi clienti in questi che sono tempi no semplici sul piano economico. Di fronte all’aumento dei prezzi anche sul cibo, ecco un’interessante iniziativa, anche di marketing.La catena di supermercatiha ideato unaper i propri clienti:sconti per fare rifornimento die visti i tempi non semplice risulta essere una buona occasione per chi già spende mei supermercatio per chi deciderà di farlo. ...

Pubblicità

RedazioneLaNews : #Milano Esselunga regala buoni benzina: come funziona la promozione - newsfinanza : Buoni benzina con la spesa Esselunga dal 23 giugno: come si ottengono gli sconti - Luxgraph : Buoni benzina con la spesa Esselunga dal 23 giugno: come si ottengono gli sconti #corriere #news #2022 #italy… - infoiteconomia : Esselunga regala buoni benzina: come funziona la promozione - infoiteconomia : Buoni benzina con la spesa Esselunga dal 23 giugno: come si ottengono gli sconti -