Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme: cosa sta succedendo (Di venerdì 24 giugno 2022) Eros Ramazzotti ha deciso di coinvolgere la sua ex Michelle Hunziker in un grande progetto. Il cantante ha reso Michelle e Aurora, la loro figlia, protagoniste del video della sua nuova canzone "Ama", disponibile da oggi su Youtube. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme nel video del singolo "Ama" Il nuovo brano di Eros Ramazzotti ha scalato subito tutte le classifiche e ora è nella top 100 della classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. La canzone è un inno alla libertà e all'amore ed Eros ha voluto accanto a sé due donne importantissime per la sua vita, due donne che ha amato e che ama ancora tanto:

