Eros Ramazzotti e il ‘figlio’ mai riconosciuto | praticamente sono identici

(Di venerdì 24 giugno 2022)è uno degli artisti più amati in Italia e la sua fama non accenna minimamente ad arrestarsi ma anzi si innalza sempre più. Ha mostrato una foto davvero inattesa con ile ha attirato l’attenzione del web. L’amatissimo cantante ha conquistato davvero un enorme successo negli anni e la sua musica è impressa nel cuore dei fan.-Altranotizia (fonte: Google), proprio in queste ore, ha lanciato il nuovo singolo Ama che parla dell’amore e più precisamente dell’amore che cambia e si evolve ma resta sempre e comunque amore. Ha sorpreso tutti però sempre in queste ore condividendo una foto col. Ma di chi si tratta?, figlio mai ...

Pubblicità

fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - RaiUno : 'Ci vuole passione con te, non deve mancare mai!' @_GigiDAlessio_ e Eros Ramazzotti hanno fatto tremare piazza del… - Neso16339862 : Veceras ovako:Eros Ramazzotti - Cose Della Vita (1993 directed by Spike Lee) ???? - silverymissie : RT @RadioR101: #R101News: #MichelleHunziker e #AuroraRamazzotti nel nuovo video di #ErosRamazzotti 'Ama', guardalo su - Paula_delaU : RT @RadioR101: #R101News: #MichelleHunziker e #AuroraRamazzotti nel nuovo video di #ErosRamazzotti 'Ama', guardalo su -

La figlia di Michelle enon ha trascorso un'infanzia serena, vittima di discriminazioni di vario tipo oggi però è una donna forte e un esempio di vita da seguire. Se ti chiami Auroranon hai sicuramente ...Video del giorno Michelle Hunziker e il nuovo video di: "L'amore cambia e si evolve, ma è sempre amore"Per Michel, questa è la seconda apparizione in un video di Ramazzotti: 26 anni fa, Eros nella clip per la sua canzone “Più bella cosa” (in inglese: “The Most Beautiful Thing”) si è imbattuto in un ...Eros Ramazzotti sta per tornare con un nuovo disco di inediti, Battito Infinito, già in pre-ordine in tante edizioni. Tutti i dettagli.