Equitazione | Cup Of Nation Rotterdam 2022 | l’Olanda vince nel salto | ottavi gli azzurri

Il team olandese ha vinto la prova di salto (1.60 m) in occasione della Nation Cup 2022 di Rotterdam, competizione di Equitazione in scena questo weekend in Olanda. Maikel Van Der Vleuten, Sanne Thijssen, Willem Greve e Harrie Smolders si sono imposti sulla concorrenza tra le mura amiche non commettendo neanche una penalità e registrando i tempi di 207.51 e 210.47. Al secondo posto si sono invece posizionati i francesi (Simon Delestre, Gregory Cottard, Roger Yves Bost e Kevin Staut), ricevendo otto penalità e segnando 203.30 e 204.02; terzo posto invece per gli irlandesi (Daniel Coyle, Denis Lynch, Trevor Brenn e Shane Sweetnam) con otto penalità e 207.64/206.25. Ottavo poi il team azzurro (Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Camilli, Francesca Ciriesi e Piergiorgio Bucci) con 29 penalità e ...

