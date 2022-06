Enrico Mentana: io in politica? No, grazie. Voglio fare il lavoro che mi appassiona (Di venerdì 24 giugno 2022) Enrico Mentana, direttore del TgLa7, è intervenuto oggi negli studi di Adnkronos Live e ha parlato del giornalismo online. “Tutti i media – ha detto – stanno diventando la stessa cosa, ma un giornalista d’agenzia ha un vantaggio, perché fa da tempo quello che adesso serve: tempo reale e testi brevi. Le agenzie hanno quindi un grande patrimonio. Ma la questione resta come si remunera il lavoro”. Ha quindi escluso un coinvolgimento in politica. “Io in politica? No, grazie. Da giovane ero appassionato di politica, poi ho pensato che fare il giornalista fosse meglio”. “Quando smetterò di fare il mio lavoro per andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022), direttore del TgLa7, è intervenuto oggi negli studi di Adnkronos Live e ha parlato del giornalismo online. “Tutti i media – ha detto – stanno diventando la stessa cosa, ma un giornalista d’agenzia ha un vantaggio, perché fa da tempo quello che adesso serve: tempo reale e testi brevi. Le agenzie hanno quindi un grande patrimonio. Ma la questione resta come si remunera il”. Ha quindi escluso un coinvolgimento in. “Io in? No,. Da giovane eroto di, poi ho pensato cheil giornalista fosse meglio”. “Quando smetterò diil mioper andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della ...

