Energia | Rampelli | «Investire sui pannelli fotovoltaici e favorire accordi Enel-Ferrovie»

(Di venerdì 24 giugno 2022) «Ricordo quando il presidente del Consiglio Draghi venne alla Camera assicurando che avrebbe chiesto una deroga alla Commissione europea per sfruttare il più piccolo appezzamento di suolo per l’emergenza alimentare. Una posizione questa sulla quale ci stiamo battendo perché quella alimentare è un’emergenza grave tanto quella energetica. Le energie rinnovabili sono indispensabili per crescita sostenibile dell’umanità ma penso anche che sia necessariosuisenza consumare terreni agricoli». È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia intervenendo al primo CityLab 2030, Sviluppo e Sostenibilità Urbana, organizzato da Clustere da GreenHill Advisory, nel corso del quale città come Milano, Roma, Bologna, ...