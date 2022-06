Energia: Conte, 'M5S con governo per accelerazione in Ue su tetto prezzo gas' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'intervento per un tetto al prezzo del gas da parte dell'Europa è vitale e urgente perché le bollette e i costi dell'Energia per famiglie e imprese sono ormai diventati insostenibili". Così Giuseppe Conte su Fb. "Non possiamo consentire che l'Europa precipiti nuovamente negli egoismi del passato: durante la pandemia ci siamo già battuti per lasciarci quella storia alle spalle. Le difficoltà dei nostri cittadini sono evidenti. Da parte nostra c'è tutto il sostegno all'azione del governo affinché l'Italia imponga una necessaria accelerazione in sede europea". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'intervento per unaldel gas da parte dell'Europa è vitale e urgente perché le bollette e i costi dell'per famiglie e imprese sono ormai diventati insostenibili". Così Giuseppesu Fb. "Non possiamo consentire che l'Europa precipiti nuovamente negli egoismi del passato: durante la pandemia ci siamo già battuti per lasciarci quella storia alle spalle. Le difficoltà dei nostri cittadini sono evidenti. Da parte nostra c'è tutto il sostegno all'azione delaffinché l'Italia imponga una necessariain sede europea".

