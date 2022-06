Empoli, Corsi: «Dopo Donnarumma, Vicario miglior portiere italiano» (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente dell’Empoli Corsi ha elogiato le qualità di Vicario, parlando anche del futuro del portiere Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in una intervista a Radio Sportiva ha elogiato le qualità di Vicario parlando anche del suo futuro in azzurro. Vicario – «Credo che Vicario sia avanti a tutti i portieri italiani, Donnarumma escluso. Insomma, è quello che ha effettuato più parate in Europa, un dato significativo. Se dovesse vestire una maglia più importante, si avvicinerebbe alla Nazionale, ma in cuor mio spero rimanga all’Empoli». ASSLANI – «Pochi giorni fa ci siamo visti con il babbo di Kristjan. Traspariva la felicità, ma anche grande dispiacere nel lasciare la nostra realtà, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente dell’ha elogiato le qualità di, parlando anche del futuro delFabrizio, presidente dell’, in una intervista a Radio Sportiva ha elogiato le qualità diparlando anche del suo futuro in azzurro.– «Credo chesia avanti a tutti i portieri italiani,escluso. Insomma, è quello che ha effettuato più parate in Europa, un dato significativo. Se dovesse vestire una maglia più importante, si avvicinerebbe alla Nazionale, ma in cuor mio spero rimanga all’». ASSLANI – «Pochi giorni fa ci siamo visti con il babbo di Kristjan. Traspariva la felicità, ma anche grande dispiacere nel lasciare la nostra realtà, ...

