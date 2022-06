Emergenza idrica nelle Marche, mercoledì il vertice poi scattano i divieti: ecco i Comuni che hanno già firmato le ordinanze (Di venerdì 24 giugno 2022) ANCONA - Non si arriverà a sospendere l'erogazione dell' acqua nelle ore notturne, perché ancora nelle Marche l 'Emergenza idrica è ancora a livello uno e si può intervenire senza mettere in atto ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 giugno 2022) ANCONA - Non si arriverà a sospendere l'erogazione dell' acquaore notturne, perché ancoral 'è ancora a livello uno e si può intervenire senza mettere in atto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il governatore del Piemonte Alberto Cirio torna a chiedere risposte sulla grave crisi idrica del territorio: 'Per l… - Carlino_Rimini : Siccità, lunedì scatta lo stato di emergenza idrica Vietato annaffiare gli orti e lavare l’automobile - enniodoc : RT @OMEOPATIASIMOH: Emergenza idrica. ?? La dispersione d'acqua. Il dato più eclatante è quello degli #acquedotti: si perdono in media 41… - MrWolfIsDead : RT @gian_d_gian: Ancora sul problema emergenza idrica. In merito all'utilizzo dell'acqua dolce, mi risulta che in Italia il 60% è destinato… - gmai_pepe : RT @jonathanbazzi: Emergenza idrica: oltre i piccoli palliativi – docce brevi e simili – ricordiamo sempre che per ottenere 1 kg di carne s… -