Elodie si scaglia contro la Meloni | ecco cosa ha detto

Pubblicità

TPI

Stando ai resoconti, Sylvia Rivera , attivista transessuale,una bottiglia contro un agente,... è toccato a Roma: 21 carri , tra cui quello dell'Olanda e quello dell'Inghilterra,come ...La cantante non ci sta e sicontro la cattiva comunicazione creata intorno al caso di Carol Maltesi, la pornostar uccisa e fatta a pezzi da un uomo.è famosa per non mandarle a dire e scrive ancora una volta la ... Elodie contro Giorgia Meloni: "Vedo una donna molto arrabbiata" Dopo il botta e risposta con Matteo Salvini in occasione del Pride di Roma, Elodie si scaglia anche contro la leader di Fdi Giorgia Meloni. Intervistata da Sette, il magazine del Corriere della Sera, ...