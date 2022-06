Elettra Lamborghini incinta? Il video sospetto (Di venerdì 24 giugno 2022) Sbalzi ormonali per Elettra Lamborghini. La conduttrice potrebbe essere incinta Ospite a Scherzi A Parte, Elettra Lamborghini è stata vittima di uno scherzo di Enrico Papi che ha messo a nudo – letteralmente – le fobie della conduttrice e cantante cremonese. Elettra non si è mai distinta per la sua magrezza e forma fisica, al contrario la showgirl ha sempre voluto sottolineare che le sue rotondità sono il suo punto di forza e anche durante lo scherzo andato in onda su Canale5, Elettra ha specificato: “mi raccomando non fatemi magra che non mi piace”. Di recente, però, un video pubblicato dall’ereditiera solleva alcuni dubbi da parte di media e fan. In un periodo storico in cui essere incinte sembra essere diventata più una moda che un reale desiderio ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Sbalzi ormonali per. La conduttrice potrebbe essereOspite a Scherzi A Parte,è stata vittima di uno scherzo di Enrico Papi che ha messo a nudo – letteralmente – le fobie della conduttrice e cantante cremonese.non si è mai distinta per la sua magrezza e forma fisica, al contrario la showgirl ha sempre voluto sottolineare che le sue rotondità sono il suo punto di forza e anche durante lo scherzo andato in onda su Canale5,ha specificato: “mi raccomando non fatemi magra che non mi piace”. Di recente, però, unpubblicato dall’ereditiera solleva alcuni dubbi da parte di media e fan. In un periodo storico in cui essere incinte sembra essere diventata più una moda che un reale desiderio ...

