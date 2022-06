El Salvador: il governo ha fiducia nel Bitcoin nonostante le perdite recenti (Di venerdì 24 giugno 2022) A settembre del 2021 El Salvador è diventato il primo Paese al mondo ad accettare il Bitcoin come valuta a corso legale. Oggi il governo del presidente Nayib Bukele fa sapere che, pur incoraggiando i suoi cittadini a utilizzare la criptovaluta per tutti gli acquisti (dagli alimentari alla benzina e persino alla casa), non intende forzare gli operatori del commercio ad accettarla al posto dell’altra valuta ufficiale del Paese, il dollaro americano. Meno della metà dei Salvadoregni detiene un conto bancario: nella maggior parte dei casi le persone pagano in contanti. Così, per stimolare i cittadini a passare al Bitcoin, il governo ha investito 200 milioni di dollari in un’applicazione wallet chiamata Chivo. Chi la scarica si vede subito accreditati 30 dollari in Bitcoin: ... Leggi su api.follow (Di venerdì 24 giugno 2022) A settembre del 2021 Elè diventato il primo Paese al mondo ad accettare ilcome valuta a corso legale. Oggi ildel presidente Nayib Bukele fa sapere che, pur incoraggiando i suoi cittadini a utilizzare la criptovaluta per tutti gli acquisti (dagli alimentari alla benzina e persino alla casa), non intende forzare gli operatori del commercio ad accettarla al posto dell’altra valuta ufficiale del Paese, il dollaro americano. Meno della metà deiegni detiene un conto bancario: nella maggior parte dei casi le persone pagano in contanti. Così, per stimolare i cittadini a passare al, ilha investito 200 milioni di dollari in un’applicazione wallet chiamata Chivo. Chi la scarica si vede subito accreditati 30 dollari in: ...

