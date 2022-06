Edoardo Tavassi esce dall’isola e scoppia il gossip: che dirà Guendalina? [VIDEO] (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex naufrago Edoardo Tavassi è nuovamente al centro dei rumors dopo il chiacchierato ritiro: arriva la dichiarazione bomba. Edoardo Tavassi (fonte youtube)Il verace Edoardo Tavassi è stato certamente uno dei personaggi più amati a “L’Isola dei Famosi”. La sua allegria e gli atteggiamenti istrionici hanno contribuito a sollevare il morale dei compagni isolani, nonostante il regime di privazioni e difficili condizioni climatiche. Il suo rapporto con Mercedesz Henger ha suscitato non pochi rumors: sull’influencer sono fioccate accuse di strategia e falsità, e si è vociferato persino dell’esistenza di un fantomatico fidanzato. Pochi giorni fa la produzione ha annunciato che Edoardo versava in cattivo stato di salute; in seguito il naufrago ha annunciato il suo ritiro dal ... Leggi su specialmag (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ex naufragoè nuovamente al centro dei rumors dopo il chiacchierato ritiro: arriva la dichiarazione bomba.(fonte youtube)Il veraceè stato certamente uno dei personaggi più amati a “L’Isola dei Famosi”. La sua allegria e gli atteggiamenti istrionici hanno contribuito a sollevare il morale dei compagni isolani, nonostante il regime di privazioni e difficili condizioni climatiche. Il suo rapporto con Mercedesz Henger ha suscitato non pochi rumors: sull’influencer sono fioccate accuse di strategia e falsità, e si è vociferato persino dell’esistenza di un fantomatico fidanzato. Pochi giorni fa la produzione ha annunciato cheversava in cattivo stato di salute; in seguito il naufrago ha annunciato il suo ritiro dal ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - StraNotizie : Edoardo Tavassi: il padre Luciano ha un figlio segreto - zazoomblog : Edoardo Tavassi: il padre Luciano ha un figlio segreto - #Edoardo #Tavassi: #padre #Luciano - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, non è più come prima? Cosa è cambiato con l’uscita di Edoardo Tavassi - blogtivvu : Nicolas Vaporidis verso la finale dell’Isola: “Vaffancul*, non è la stessa cosa senza Edoardo!” -