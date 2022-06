Ederson: dal mercato muscoli e tecnica per il centrocampo dell’Atalanta. Dati e video: ecco il profilo tecnico (Di venerdì 24 giugno 2022) Mercoledì 22 giugno Luca Percassi ha presentato la nuova coppia di dirigenti dell’area tecnica dell’Atalanta: Lee Congerton e Tony D’Amico. Come da tradizione, nelle ore seguenti si sono fatte più insistenti le voci di una possibile (ma aggiungeremo più che … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 giugno 2022) Mercoledì 22 giugno Luca Percassi ha presentato la nuova coppia di dirigenti dell’area: Lee Congerton e Tony D’Amico. Come da tradizione, nelle ore seguenti si sono fatte più insistenti le voci di una possibile (ma aggiungeremo più che …

Pubblicità

webecodibergamo : Leggilo su Corner. - infoitsport : Ederson: dal mercato muscoli e tecnica per il centrocampo dell'Atalanta. Dati e video: ecco il profilo tecnico - Purple_djent : @giovattivo @Jpolemica666 @Fabrizio__66 @bandismo Il suo discorso è partito dal fatto che Ederson secondo lui è più… - ferlito_fabio : @vasilijivanovic Sinceramente per quanto riguarda Ederson penso sia giusto cederlo dal momento che evidentemente vo… - GabboGiordano : @Sal_FuoriSede @DiMarzio Mah, secondo me non sono operazioni sbagliate, soprattutto se Lovato e Okoli sono a titolo… -