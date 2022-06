Ecuador, 11 giorni di scontri e manifestazioni contro il carovita (Di venerdì 24 giugno 2022) Continuano gli scontri in Ecuador fra le forze dell'ordine e i manifestanti che protestano per i prezzi dell'energia e della vita, una contestazione che coinvolge soprattutto le popolazioni indigene. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Continuano gliinfra le forze dell'ordine e i manifestanti che protestano per i prezzi dell'energia e della vita, una contestazione che coinvolge soprattutto le popolazioni indigene. ...

Pubblicità

RaiNews : Un gruppo di manifestanti ha cercato di entrare nel palazzo del Parlamento a Quito, in Ecuador. Il tentato blitz ar… - qubidipi : RT @itsmeback_: I manifestanti assaltano il quartier generale del governo ad Ambato, in Ecuador ??In questi giorni si è intensificato lo s… - CiccioLupis : RT @Vito68122235: Video Ecuador e' in rivolta nazionale! Il popolo nazionale dopo più' di 10 giorni di proteste ha conquistato i palazzi d… - Marilenapas : RT @RaiNews: Un gruppo di manifestanti ha cercato di entrare nel palazzo del Parlamento a Quito, in Ecuador. Il tentato blitz arriva dopo g… - ferrlu69 : RT @itsmeback_: I manifestanti assaltano il quartier generale del governo ad Ambato, in Ecuador ??In questi giorni si è intensificato lo s… -