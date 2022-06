Ecco la nuova Porsche 963 | all' assalto di WEC ed IMSA

Pubblicità

It_Endurance : #FIA #WEC #24HLeMans #IMSA - insider_motori : #Motorsport : ecco a voi le prime immagini della nuova #Porsche 963 che debutterà nel 2023 con 4 macchine: 2 nel… - aPrieri : Nuova Renault Megane E-tech, crossover 100% elettrico: ecco il primo contatto su TerzoGarage… - dtorreseo : Nuova notizia su #SearchEngineLand 'Core Web Vitals scores improving for top-ranked sites' Ecco il link: - foto_nerd : Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2: ecco il modello di nuova generazione -

Serpente albino trovato in Friuli,come è finito nei boschi Aviano (Pordenone), 24 giugno 2022 - Un pitone albino con gli occhi ... Intanto l'Italia prepara unalegge sugli animali esotici. Il ...quindi che si mette alla ricerca di un Babbo Natale che possa sostituirlo LEGGI: The Santa Clause: Disney+ al lavoro su una serie tv con Tim Allen! LEGGI: The Santa Clause: anche Elizabeth ...Sorteggiato il calendario della Serie A 2022-2023, alla quinta giornata già Milan-Inter, con i rossoneri che poi se la vedranno subito anche con Napoli e Juventus.A Goodwood è stata svelata la nuova nata di casa Porsche che andrà all'assalto delle gare di durata più iconiche, per un impegno tra WEC ed IMSA che promette di dare lustro alla tradizione del marchio ...