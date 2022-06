Ecco il calendario della Serie A 2022-23

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 giugno 2022) È uno dei momenti dell'estate più attesi dai tifosi, quello in cui si svela ildel prossimo campionato diA. L'ideale chiusura di quello che è stato, la fantasia che vola già a ciò che sarà, nel bel mezzo delle trattative di calciomercato che cambiano il volto delle squadre. Quest'anno la LegaA si è mossa in anticipo, regalando ilstagione-23 con largo anticipo rispetto al passato, dovendo fare i conti con un'annata che sarà tanto anomala quanto unica nella storia. Il nuovo pallone ufficiale del campionato diA si chiama Orbita Si parte il 13 agosto Un campionato come non lo si era mai visto prima: il via nel fine settimana del 13-14 agosto, poi ben 15 giornate nello spazio di soli tre mesi, fino al weekend del 13 ...