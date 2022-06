E’ morto Antonio Marino, canoista bronzo agli Europei under 21: aveva 19 anni (Di venerdì 24 giugno 2022) Napoli – Lutto nel mondo dello sport. Il 19enne Antonio Marino, medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo disputati lo scorso settembre in Normandia, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Antonio Dohrn a Napoli. Il giovane è caduto dal motorino ed è morto dopo dieci giorni di coma indotto. “Profondo cordoglio” viene espresso dal Circolo nautico Posillipo “a nome del presidente Filippo Parisio, del Consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti”. Il circolo rossoverde esprime vicinanza “alla famiglia di Antonio, ai suoi compagni di squadra e alla sua allenatrice Francesca Ciancio in questo terribile momento”. Anche la Federazione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Napoli – Lutto nel mondo dello sport. Il 19enne, meda di21 di canoa polo disputati lo scorso settembre in Normandia, èa seguito di un incidente stradale avvenuto in vialeDohrn a Napoli. Il giovane è caduto dal motorino ed èdopo dieci giorni di coma indotto. “Profondo cordoglio” viene espresso dal Circolo nautico Posillipo “a nome del presidente Filippo Parisio, del Consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti”. Il circolo rossoverde esprime vicinanza “alla famiglia di, ai suoi compagni di squadra e alla sua allenatrice Francesca Ciancio in questo terribile momento”. Anche la Federazione ...

