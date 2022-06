Due persone sono state fermate perché progettavano un attentato in Italia (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Nati in Italia da famiglie di origini kosovare - inseriti nel contesto sociale, di lavoro e di studio - avevano intrapreso da tempo un percorso di radicalizzazione attraverso la propaganda jihadista sul web e si erano addestrati per compiere atti violenti progettando un attentato con ordigni esplosivi in nome dell'organizzazione terroristica "Stato Islamico" (IS): sono le accuse nei confronti di un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Entrambi incensurati, il 15 giugno scorso, sono stati sottoposti ad un provvedimento di fermo del pubblico ministero, emesso dalla Procura di Trento eseguito dai carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale Trento, ... Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Nati inda famiglie di origini kosovare - inseriti nel contesto sociale, di lavoro e di studio - avevano intrapreso da tempo un percorso di radicalizzazione attraverso la propaganda jihadista sul web e si erano addestrati per compiere atti violenti progettando uncon ordigni esplosivi in nome dell'organizzazione terroristica "Stato Islamico" (IS):le accuse nei confronti di un uomo e una donna, indagati per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Entrambi incensurati, il 15 giugno scorso,stati sottoposti ad un provvedimento di fermo del pubblico ministero, emesso dalla Procura di Trento eseguito dai carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale Trento, ...

