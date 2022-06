Drusilla Foer, il futuro dell’Almanacco nella prossima stagione televisiva (Di venerdì 24 giugno 2022) Drusilla Foer con l’Almanacco Del Giorno Dopo ha riportato in tv un programma anacronistico che però ha saputo far suo, riuscendoci alla grande. La prima settimana ha toccato il 5,3% di share ed 823.000 telespettatori, ma col passare dei giorni ha anche fatto il 3,3% con 488.000 telespettatori. Ovviamente il programma oscilla intorno al 4% di share, ma a causa proprio di questi numeri “altalenanti” la Rai avrebbe deciso di non confermarlo a settembre. Almeno non nella fascia del preserale. “A causa degli ascolti tv altalenanti, a ottobre l’Almanacco Del Giorno Dopo non tornerà, anche se Drusilla Foer potrebbe trovare casa in un’altra fascia oraria. Alle 20 su Rai 2 partirà il nuovo game Box: i concorrenti dovranno indovinare il contenuto di una scatola”. A causa degli #AscoltiTv altalenanti, a ottobre ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022)con l’Almanacco Del Giorno Dopo ha riportato in tv un programma anacronistico che però ha saputo far suo, riuscendoci alla grande. La prima settimana ha toccato il 5,3% di share ed 823.000 telespettatori, ma col passare dei giorni ha anche fatto il 3,3% con 488.000 telespettatori. Ovviamente il programma oscilla intorno al 4% di share, ma a causa proprio di questi numeri “altalenanti” la Rai avrebbe deciso di non confermarlo a settembre. Almeno nonfascia del preserale. “A causa degli ascolti tv altalenanti, a ottobre l’Almanacco Del Giorno Dopo non tornerà, anche sepotrebbe trovare casa in un’altra fascia oraria. Alle 20 su Rai 2 partirà il nuovo game Box: i concorrenti dovranno indovinare il contenuto di una scatola”. A causa degli #AscoltiTv altalenanti, a ottobre ...

