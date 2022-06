Dramma nella musica italiana, il famoso cantante pronto all’addio: la malattia non gli ha lasciato scelta | Fan sconvolti (Di venerdì 24 giugno 2022) A causa di alcuni problemi di salute, Caparezza è stato costretto a dare l’addio ai live. Scopriamo insieme il suo annuncio La notizia lanciata dallo stesso cantante recentissimamente ha messo in allarme tutti i suoi fans che da anni apprezzano il suo modo di fare musica. Il rapper di Molfetta si è fatto conoscere dal grande pubblico da ormai diverso tempo, anche se forse non tutti ricordano che nella prima fase della sua carriera ha utilizzato il nome d’arte “Mikimix”. Caparezza (Websource)Il suo attuale soprannome invece, è dovuto proprio alla sua folta chioma di capelli che è diventata uno dei segni distintivi del famoso artista. In dialetto pugliese infatti, “Caparezza” significa proprio “Testa riccia”. Mentre questo è senza alcuna ombra di dubbio il suo marchio di fabbrica relativo all’aspetto ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 24 giugno 2022) A causa di alcuni problemi di salute, Caparezza è stato costretto a dare l’addio ai live. Scopriamo insieme il suo annuncio La notizia lanciata dallo stessorecentissimamente ha messo in allarme tutti i suoi fans che da anni apprezzano il suo modo di fare. Il rapper di Molfetta si è fatto conoscere dal grande pubblico da ormai diverso tempo, anche se forse non tutti ricordano cheprima fase della sua carriera ha utilizzato il nome d’arte “Mikimix”. Caparezza (Websource)Il suo attuale soprannome invece, è dovuto proprio alla sua folta chioma di capelli che è diventata uno dei segni distintivi delartista. In dialetto pugliese infatti, “Caparezza” significa proprio “Testa riccia”. Mentre questo è senza alcuna ombra di dubbio il suo marchio di fabbrica relativo all’aspetto ...

