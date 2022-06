Draghi | “L’Ue ha paura e ha detto no al tetto per il prezzo del gas dalla Russia”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – La dipendenza dell’Italia dal gas russo è scesa al 25%. Il tema del ‘price cap’ verrà discusso in Ue ad ottobre. L’Italia, intanto, si prepara in vista dell’inverno che non dovrebbe rappresentare un’emergenza. Sono alcuni dei passaggi della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario, oggi a Bruxelles dopo il Consiglio Ue. “Le misure messe in campo dal governo dall’inizio della guerra cominciano a dare risultati. Altri fornitori di gas cominciano a sostituire il gas russo”. “I prezzi dell’energia sono aumentati già prima della guerra”, evidenziarispondendo ad una domanda. “L’energia conta per il 40% degli aumenti” dei prezzi in generale. “Se riusciamo a far qualcosa sul fronte” dell’energia “otteniamo un progresso anche in termini di contenimento dell’inflazione e dei tassi d’interesse. Avevo chiesto che si agisse ...