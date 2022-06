Draghi: “L’Italia ha dimezzato la dipendenza dal gas russo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Energia e carburanti, arriva un piccolo sollievo. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un nuovo decreto. Quello che proroga fino al 2 agosto gli sconti sui prezzi alla pompa. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Nelle stesse ore in cui a Roma si varava il decreto, a Bruxelles parlava il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. “La Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante” ha detto Draghi. “Sta diventando quell’istituzione a cui tutti i paesi Ue guardano come un’istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza“, ha sottolineato il premier. “Nell’area dell’euro, soprattutto a causa dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, le previsioni ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 giugno 2022) Energia e carburanti, arriva un piccolo sollievo. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un nuovo decreto. Quello che proroga fino al 2 agosto gli sconti sui prezzi alla pompa. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Nelle stesse ore in cui a Roma si varava il decreto, a Bruxelles parlava il premier Mario, al termine del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. “La Ue sta crescendo, sta diventando sempre più importante” ha detto. “Sta diventando quell’istituzione a cui tutti i paesi Ue guardano come un’istituzione capace di dar loro stabilità e sicurezza“, ha sottolineato il premier. “Nell’area dell’euro, soprattutto a causa dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, le previsioni ...

