Dpcm Siccità, possibili zone rosse e razionamento dell’acqua (Di venerdì 24 giugno 2022) . Critica la situazione nelle regioni del Nord Italia A causa della scarsità di pioggia, la Siccità in Italia sta provocando seri danni sia all’agricoltura che all’ecosistema. Per questo motivo molte regioni si sono mosse adottando una serie di provvedimenti, ma che si sono rivelati insufficienti e per questo hanno chiesto l’intervento del Governo. Le regioni che maggiormente stanno soffrendo sono quelle del Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e tutta la Pianura Padana. In allerta anche le regioni del Centro, soprattutto le Marche e il Lazio. “È stato riconosciuto che il Piemonte, che versa in condizioni difficili soprattutto dal punto di vista idropotabile, ha tutti i requisiti per poter ottenere lo stato di emergenza” ha detto il presidente Alberto Cirio. Leggi anche: TERRORISMO IN ITALIA, ARRESTATO UN UOMO CHE STAVA ORGANIZZANDO UN ATTENTATO Il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) . Critica la situazione nelle regioni del Nord Italia A causa della scarsità di pioggia, lain Italia sta provocando seri danni sia all’agricoltura che all’ecosistema. Per questo motivo molte regioni si sono mosse adottando una serie di provvedimenti, ma che si sono rivelati insufficienti e per questo hanno chiesto l’intervento del Governo. Le regioni che maggiormente stanno soffrendo sono quelle del Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e tutta la Pianura Padana. In allerta anche le regioni del Centro, soprattutto le Marche e il Lazio. “È stato riconosciuto che il Piemonte, che versa in condizioni difficili soprattutto dal punto di vista idropotabile, ha tutti i requisiti per poter ottenere lo stato di emergenza” ha detto il presidente Alberto Cirio. Leggi anche: TERRORISMO IN ITALIA, ARRESTATO UN UOMO CHE STAVA ORGANIZZANDO UN ATTENTATO Il ...

