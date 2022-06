Donna violentata nel Metaverso: “Per il mio cervello era tutto vero” (Di venerdì 24 giugno 2022) Una giovane Donna è stata violentata nel regno del Metaverso. Imbarazzante colpo di scena virtuale. Ha percepito ogni sfumatura, come se fosse stata un’esperienza reale. E’ l’agghiacciante testimonianza della giovane ricercatrice di 21, coinvolta in uno studio promosso dall’associazione SumOfUs, nell’ambito del quale era stata inviata a sperimentare l’app Horizon Worlds di Meta. Dopo un’ora dal suo accesso, la Donna è stata aggredita e violentata in modalità realtà aumentata. La 21enne è stata aggredita da un avatar mentre un secondo individuo brindava con la vodka, guardando la scena senza intervenire. Horizon WorldsSumOfUs è un’organizzazione no-profit impegnata in campagne mirate a contrastare il crescente potere delle multinazionali. La giovane Donna doveva esplorare la nuova ... Leggi su newstv (Di venerdì 24 giugno 2022) Una giovaneè statanel regno del. Imbarazzante colpo di scena virtuale. Ha percepito ogni sfumatura, come se fosse stata un’esperienza reale. E’ l’agghiacciante testimonianza della giovane ricercatrice di 21, coinvolta in uno studio promosso dall’associazione SumOfUs, nell’ambito del quale era stata inviata a sperimentare l’app Horizon Worlds di Meta. Dopo un’ora dal suo accesso, laè stata aggredita ein modalità realtà aumentata. La 21enne è stata aggredita da un avatar mentre un secondo individuo brindava con la vodka, guardando la scena senza intervenire. Horizon WorldsSumOfUs è un’organizzazione no-profit impegnata in campagne mirate a contrastare il crescente potere delle multinazionali. La giovanedoveva esplorare la nuova ...

