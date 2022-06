Donna muore nel rogo della sua casa nel Varesotto (Di venerdì 24 giugno 2022) Una Donna è morta nell'incendio della sua abitazione, questo pomeriggio a Gallarate (Varese), frazione Arnate. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Unaè morta nell'incendiosua abitazione, questo pomeriggio a Gallarate (Varese), frazione Arnate. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i ...

Pubblicità

Uansize : @CitizenGOit @ZanAlessandro W LA VITA* *a meno che tu sei madre single, madre povera, vittima di stupro, vittima d… - arielinthesea2 : RT @mancoicani: Oggi è una giornata di lutto. Come quando c'è una strage in una scuola. Come quando la terra trema e inghiotte uomini e sto… - leggoit : Donna muore nel rogo della sua casa nel Varesotto - infoitinterno : Scoppia un incendio nel centro storico di Gallarate, muore una donna bloccata in bagno - infoitinterno : Donna muore nel rogo della sua casa nel varesotto -