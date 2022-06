(Di venerdì 24 giugno 2022) Un ricorrente esponeva di essere stato ingiustamentedai c.d. elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per l’a.s. 2021/2022. In particolare, venivano emessi nei sui confronti i provvedimenti impugnati nel ricorso, disponendo la ripubblicazione della graduatoria espungendo parte ricorrente e decretando quindi l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I fascia della provincia di riferimento. Sipositivamente il TAR del Lazio con sentenza N. 08152/2022 che ora commentiamo. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Docente escluso da GPS per titolo conseguito all’estero. Si pronuncia il Tar -

'È statouniversitario ma anche all'interno del foro. Nel suo studio si sono formati ... Spagnuolo Vigorita è stato ricordato da tutti i consiglieri e non èche l'ordine possa ......di salute sessuale e riproduttiva della University of Southampton e direttrice del Journal ... hannole donne che avevano ricevuto una diagnosi di depressione prima dello studio e le ...Siamo gli unici esclusi dall’assegnazione provvisoria ... Per cui la continuità dei ragazzi più fragili non sarà garantita“, dichiara la docente Monica Carlomusto “Sono pendolare. Abito in provincia ..."Tenendo conto che i docenti sono circa 800.000, con la somma proposta dal ministro Bianchi si può offrire un incentivo di 3000-4000 euro annui ai docenti" (leggi) ...