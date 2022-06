Direzione Cina, anzi Malta. Il mistero della petroliera nell’Adriatico continua (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo un mese nel porto di Fiume, in Croazia, la ARC 1, nave battente bandiera panamense e sospettata di trasportare petrolio iraniano, è ripartita. Direzione Tsingtao, città portuale della Cina che si affaccia sul Mar Giallo. anzi, no: Malta. Claire Jungman, chief of staff di United Against Nuclear Iran, ha segnalato per prima la partenza della petroliera e successivamente anche il cambio di destinazione. A bordo della ARC 1 c’è “miscela malese” ufficialmente. Ma, come raccontato su Formiche.net nelle scorse settimane, è forte il sospetto che si tratti semplicemente di un tentativo di occultare greggio iraniano per poterlo vendere in Europa aggirando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. “Le navi che trasportano petrolio iraniano ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo un mese nel porto di Fiume, in Croazia, la ARC 1, nave battente bandiera panamense e sospettata di trasportare petrolio iraniano, è ripartita.Tsingtao, città portualeche si affaccia sul Mar Giallo., no:. Claire Jungman, chief of staff di United Against Nuclear Iran, ha segnalato per prima la partenzae successivamente anche il cambio di destinazione. A bordoARC 1 c’è “miscela malese” ufficialmente. Ma, come raccontato su Formiche.net nelle scorse settimane, è forte il sospetto che si tratti semplicemente di un tentativo di occultare greggio iraniano per poterlo vendere in Europa aggirando le soni imposte dagli Stati Uniti. “Le navi che trasportano petrolio iraniano ...

