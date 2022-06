“Dietro il blocco ferroviario di Kaliningrad ci sono gli Stati Uniti” | attacca la portavoce Zakharova

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 giugno 2022) Mentre lo scacchiere internazionale va ingarbugliandosi ogni giorno di più e, ad oggi, non ci è ancora stato dato di sapere se la prossima settimana riprenderanno i colloqui fra le opposte delegazioni – russa ed ucraina – in Turchia, mentre l’Ucraina incassa positivamente l’ok della Ue come paese candidato, la Russia è ancora ‘presa’ dal limite del trafficomerci, che la Lituania (aderendo alle sanzioni) ha praticato a danno della Russia (a), proprio nel cosiddetto ‘enclave Baltico., il ‘’ attuato dalla Lituania nell’ambito delle sanzioni occidentali fa ‘rosicare’ la Russia Intendiamoci, in realtà Mosca sa benissimo che potrebbe ovviare al limite imposto dalla Lituania (che significa una remissione del 50% di merci tra import ed export), spostando tutto il traffico via mare ma, ...