Di Maio saluta la deputata Martinciglio che fa marcia indietro ma riabbraccia l’ex ministra Azzolina che approda a Insieme per il futuro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per un parlamentare che entra, c’è uno che esce. Passano le ore ma la scissione del Movimento continua a fare rumore tra ripensamenti e nuove fughe versoper il. Ad aprire le danze è stata lasiciliana Vitache dopo nemmeno tre giorni dall’adesione al gruppo di Luigi Diha deciso di faree tornare “a casa”. Poco dopo a fare il percorso al contrario è statadell’Istruzione, Lucia, che ha lasciato M5S perre alla nuova creatura del ministro degli Esteri. Diperdema ritrovaSe la mossa dellaera nell’aria da tempo, ...

Pubblicità

Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio saluta la deputata Martinciglio che fa marcia indietro ma riabbraccia l'ex ministra Azzolina che approda a Insi… - LaNotiziaTweet : Di Maio saluta la deputata Martinciglio che fa marcia indietro ma riabbraccia l'ex ministra Azzolina che approda a… - condaghe : RT @ilfoglio_it: L'ex assessore di Raggi e capogruppo della civica al Comune di Roma, Antonio De Santis saluta il M5s: 'Di Maio propone un… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: L'ex assessore di Raggi e capogruppo della civica al Comune di Roma, Antonio De Santis saluta il M5s: 'Di Maio propone un… - ilfoglio_it : L'ex assessore di Raggi e capogruppo della civica al Comune di Roma, Antonio De Santis saluta il M5s: 'Di Maio prop… -

... qualche ora fa è scoppiata la vicenda Di: ma allora 'uno vale più di un altro'. Ma allora il ... proprio sulla Russia La folla rumoreggia e reclama il suo mentore: il prof cie comincia ...L'ex ministra Elena Boschi , con la pelle che ancora brucia per le offese ricevute da quelli del Diche fu, nepositivamente l'apertura "a un timido garantismo". Aspettiamo il semaforo ...Continua l’emorragia di parlamentari per il Movimento 5 Stelle, l’ex ministra dell’Istruzione passa a Insieme per il futuro ...La scissione è consumata. C'è chi se ne va con Luigi Di Maio e chi resta nel Movimento 5 stelle e saluta il vecchio leader di partito. Senza strappi, perché è sempre meglio lasciarsi la porta aperta ...