Deulofeu-Napoli | l’agente annuncia | “Può succedere nei prossimi giorni”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Gerard, attaccante spagnolo dell’Udinese, si è reso protagonista di una grandissima stagione nel club friulano e per questo motivo molti club si sono mossi per il giocatore. Tra questi, quello più vicino sembra essere ilche vorrebbe il giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l’uscita di Insigne e quella possibile di Mertens.(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)In particolare, quest’oggi la redazione di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club partenopeo, ha avuto un contatto con il procuratore del giocatore Albert Botines. Di seguito le parole del: “Ad oggi nessuna novità: tutto fermo, tutto tace ma neisi potrebbe sbloccare la situazione”. Inoltre, anche lo stesso Nicolò ...

(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Calciomercatonews/più vicino. Fabian Ruiz, c'è la Juventus, CALENDARIO SERIE A 2022 - 2023, PARTITE, CONTRO LA JUVENTUS IL 15 GENNAIO ...La trattativa per Gerardrimane stagnante con Udinese eche stentano a trovare un accordo economico (ad oggi sembra che la distanza da colmare sia di 6 - 7 milioni , non esattamente ...L'attaccante dell'Udinese è sicuramente un obiettivo concreto, per il quale si sta trattando, ma ad oggi non c'è accordo per chiudere l'operazione ...Gerard Deulofeu è un obiettivo primario del Napoli, l'agente dello spagnolo ha voluto fare chiarezza attraverso l'emittente ufficiale del club azzurro.