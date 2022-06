Deulofeu | l’agente | “Ad oggi tutto fermo ma nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare la trattativa”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 giugno 2022) La mancata conclusione delladi acquisto di Gerardha fatto sorgere più di qualche dubbio non solo a Napoli ma anche ad Udine, tanto che nella città friulana si è vociferato di un raffreddamento della negoziazione. La redazione di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, si è messa in contatto condel calciatore Albert Botines che ha fatto chiarezza: “Adnessuna novità:tace ma neisila situazione“. I partenopei stanno attendendo la partenza di qualche calciatore in attacco per poi riempire il vuoto con. Le parole delconfermano lo stato dima ...