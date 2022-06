Detersivo per piatti: come sostituirlo in modo economico e senza sostanze chimiche (Di venerdì 24 giugno 2022) Siete eco-friendly? Allora amerete la possibilità di lavare i piatti senza Detersivo, o meglio, senza quello tradizionale, composto da tensioattivi, da sostanze chimiche e da siliconi altamente inquinanti, nocivi per la salute nostra e dell’ambiente. Esistono, infatti, almeno 3 alternative naturali, efficaci ed economiche. Scegliete quella che preferite, sono tutte a base di ingredienti sempre presenti nelle cucine italiane. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo! Lavare i piatti senza Detersivo: 3 metodi efficaci Partiamo da un grande classico: il bicarbonato, non serve altro! Versatene una modica quantità su una spugnetta abrasiva, inumidita e ben strizzata. Rimuovete i residui di sporco e grasso dai ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 giugno 2022) Siete eco-friendly? Allora amerete la possibilità di lavare i, o meglio,quello tradizionale, composto da tensioattivi, dae da siliconi altamente inquinanti, nocivi per la salute nostra e dell’ambiente. Esistono, infatti, almeno 3 alternative naturali, efficaci ed economiche. Scegliete quella che preferite, sono tutte a base di ingredienti sempre presenti nelle cucine italiane. Curiose di scoprirefare? Iniziamo! Lavare i: 3 metodi efficaci Partiamo da un grande classico: il bicarbonato, non serve altro! Versatene una modica quantità su una spugnetta abrasiva, inumidita e ben strizzata. Rimuovete i residui di sporco e grasso dai ...

