Destro, Di Marzio: “Colpo in attacco per l’Empoli, lunedì le visite mediche” (Di venerdì 24 giugno 2022) Destro DI Marzio EMPOLI – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Mattia Destro. Ecco quanto affermato. “l’Empoli chiude un Colpo in attacco. Il club toscano ha infatti raggiunto l’accordo con Mattia Destro: decisivo il blitz nella giornata di oggi. Grande Colpo del direttore sportivo Pietro Accardi: l’attaccante, il cui contratto col Genoa è in scadenza e non sarà rinnovato, sbarcherà dunque alla corte di Paolo Zanetti. Il suo nome era molto ambito tra le squadre con l’obiettivo salvezza. Destro svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club nella giornata ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)DIEMPOLI – Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Mattia. Ecco quanto affermato. “chiude unin. Il club toscano ha infatti raggiunto l’accordo con Mattia: decisivo il blitz nella giornata di oggi. Grandedel direttore sportivo Pietro Accardi: l’attaccante, il cui contratto col Genoa è in scadenza e non sarà rinnovato, sbarcherà dunque alla corte di Paolo Zanetti. Il suo nome era molto ambito tra le squadre con l’obiettivo salvezza.svolgerà lecon il suo nuovo club nella giornata ...

