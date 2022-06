Derby d’Italia per Cambiaso | Juventus e Inter si contendono il giovane terzino

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lasembra aver già trovato il sostituto di Luca Pellegrini. Ilinfatti è in procinto di lasciare il club – piace in Premier League – e la dirigenza bianconera ha già in mano il nome del sostituto. Si tratta di Andreadel Genoa, esterno classe 2000, per cui è già stata trovata un’intesa di massima tra le due società. L’accordo è stato raggiunto in un incontro andato in scena nella giornata di giovedì tra Cherubini e la società rossoblu: nelle casse del Grifone ladovrebbe versare poco meno di cinque milioni oltre a cedere il cartellino di un, che i liguri avrebbero individuato in Dragusin. La trattativa non è chiusa ma da Torino si dicono fiduciosi in vista della fumata bianca, che potrebbe arrivare presto. RilancioIn agguato ...