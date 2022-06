Del Santo: “Quanto ho guadagnato a L’Isola? Ecco il minimo settimanale” (Di venerdì 24 giugno 2022) Non so cosa sia successo in Honduras, ma da quando è tornata Lory Del Santo è un fiume in piena. L’ex naufraga ha asfaltato tutti i compagni di reality che l’hanno attaccata, ha messo in stand by la storia con Marco Cucolo, ha litigato con Vladimir Luxuria e Guendalina Tavassi, ha fatto rivelazioni sugli autori de L’Isola e adesso ha parlato di cachet. A Un Giorno da Pecora Lory ha risposto alle domande sui guadagni dei concorrenti de L’Isola. “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022) Non so cosa sia successo in Honduras, ma da quando è tornata Lory Delè un fiume in piena. L’ex naufraga ha asfaltato tutti i compagni di reality che l’hanno attaccata, ha messo in stand by la storia con Marco Cucolo, ha litigato con Vladimir Luxuria e Guendalina Tavassi, ha fatto rivelazioni sugli autori dee adesso ha parlato di cachet. A Un Giorno da Pecora Lory ha risposto alle domande sui guadagni dei concorrenti de. “hodei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che ilsia ...

