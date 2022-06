Déjà vu Roma Avvio equilibrato Finale da brividi

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 24 giugno 2022) di Fabio Setta SALERNO – È vero che prima o poi bisogna incontrarle tutte. È altrettanto vero e forse un po’ di più che quello della stesura dei calendari è uno dei momenti più attesi ed emozionanti della stagione. Dopo la pubblicazione tutti, i tifosi ma anche giocatori e allenatori pur se non lo ammetteranno mai, immaginano, calcolano, valutano, sognano. Perché al di là delle dichiarazioni di sorta, il calendario è un momento cruciale del campionato. Le valutazioni sono fatte sulla carta ma spesso si tramutano in realtà. Incontrare una big prima del suo impegno decisivo in Champions è meglio che incontrarla in un altro momento. Così come affrontare avversari paghi al termine della stagione potrebbe essere un vantaggio. In tal senso il calendario della Salernitana che si appresta a vivere il quarto campionato di Serie A della sua storia, il secondo consecutivo (record), non è certo da ...