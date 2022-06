Decreto siccità, pronto lo stato di emergenza: sei Regioni del Nord Italia rischiano il razionamento dell’acqua (Di venerdì 24 giugno 2022) Decreto siccità, pronto lo stato di emergenza: il Nord Italia verrà presto riclassificato in “zona rossa” mentre sei Regioni settentrionali sono a rischio razionamento dell’acqua. Sei Regioni del Nord Italia rischiano il razionamento dell’acqua Il Decreto siccità in arrivo alla fine del mese di giugno determinerà una “zona rossa” in quasi tutto il Nord Italia, con particolare attenzione alle zone della Pianura Padana. Le Regioni maggiormente travolte dall’emergenza al Nord sono Piemonte, Lombardia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)lodi: ilverrà presto riclassificato in “zona rossa” mentre seisettentrionali sono a rischio. SeidelilIlin arrivo alla fine del mese di giugno determinerà una “zona rossa” in quasi tutto il, con particolare attenzione alle zone della Pianura Padana. Lemaggiormente travolte dall’alsono Piemonte, Lombardia, ...

matteosalvinimi : Approvati dal Consiglio dei Ministri gli sconti energia, come chiesto dalla Lega. Bene! Ora però il governo deve la… - matteosalvinimi : Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su carb… - sbonaccini : ?? Già nelle prossime ore firmerò il decreto sullo stato di crisi regionale. Passo successivo, la richiesta che invi… - Soppressatira : Salvini: «Il Governo deve lavorare per i tagli sulle accise e per il Decreto siccità». Bisognerebbe regalargli una… - caberi957 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Il governo deve lavorare per prorogare i tagli sulle accise e per il Decreto siccità. Gli italiani non possono… -