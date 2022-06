Decreto siccità, il Nord verso la “zona rossa”: le sei regioni a rischio razionamento dell’acqua (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Decreto siccità in arrivo per la prossima settimana definirà una “zona rossa” in gran parte della Pianura Padana. Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le quattro regioni maggiormente interessate dall’emergenza al Nord. Ma al centro in difficoltà ci sono anche le Marche e il Lazio. Intanto la Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per cinque regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e settori di Piemonte e Trentino Alto Adige) per il rischio di temporali. Ma la pioggia non basterà a uscire dall’emergenza. Intanto in Friuli il governatore Fedriga firma lo “stato di sofferenza idrica”. Un prodromo allo stato d’emergenza in arrivo da parte del governo Draghi. E sono centinaia i Comuni che hanno emesso ordinanze per limitare ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilin arrivo per la prossima settimana definirà una “” in gran parte della Pianura Padana. Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le quattromaggiormente interessate dall’emergenza al. Ma al centro in difficoltà ci sono anche le Marche e il Lazio. Intanto la Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per cinque(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e settori di Piemonte e Trentino Alto Adige) per ildi temporali. Ma la pioggia non basterà a uscire dall’emergenza. Intanto in Friuli il governatore Fedriga firma lo “stato di sofferenza idrica”. Un prodromo allo stato d’emergenza in arrivo da parte del governo Draghi. E sono centinaia i Comuni che hanno emesso ordinanze per limitare ...

